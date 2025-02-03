В Донецке после 12 лет простоя началось жилищное строительство

В Донецке началось строительство новостройки, которая стала первой с 2013 года. В 2014 году все немногочисленные стройки были заморожены. В данном случае начаты новые.

Строительство началось в "лакомом" центральном Ворошиловском районе города недалеко от третьего городского пруда, где через два года ожидается сдача жилого комплекса. Его возводит инвестор - транспортная компания "Сибирский регион". Планируется, что в первом доме будет 105 квартир: 21 однокомнатная, 63 "двушки" и 21 "трешка".

Жилой комплекс будет называться "Триумф", он будет разделен на два квартала: первый - три многоэтажки, второй - четыре, некоторые дома будут в двух корпусах. Всего во всех домах могут поселиться до 3,5 тыс. жильцов.

Всего в Донецке пять перспективных участков, говорит заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский. Квартиры в новом жилкомплексе можно приобрести с использованием ипотеки под 2%, введенной в Донбассе и Новороссии. Сообщается, что квартиры будут стандарт-класса и будто бы доступны для людей со средним достатком. На страницах жилкомплекса не отвечают на вопросы о стоимости квартир, прося звонить лично. Как выяснило Накануне.RU, трехкомнатные квартиры будут продаваться по цене до 18 миллионов рублей. Цены даже не вторичное жилье в Донецке резко выросли в последние годы. В новостройках же они будут феноменальные. При этом можно заметить, что почти все новое жилье рассчитано на малодетные семьи.

В России объем нераспроданного жилья в новостройках превышает 60%, растет и сумма первого взноса. Средний срок продажи вторичного жилья тоже растет. Спрос на жилье падает, но цены - нет.