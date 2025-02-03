В России связали атаки на НПЗ и снижение переработки нефти

Различные аварии на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и ограничение экспорта топлива снизили количество переработанной нефти: поставки сырья на такие предприятия сократились на 2,5% (до 271,4 млн т).

Одним из ключевых факторов влияния на объемы производства топлива в России названы многочисленные внеплановые ремонты на заводах, связанные как с поломкой оборудования, так и с атаками беспилотников, пишет "Ъ".

Отметим, как раз сегодня атака БПЛА повлияла на работу НПЗ в Волгоградской области. Локальные возгорания на заводе из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.