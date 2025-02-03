В Нижневартовске пристав помогла алиментщикам уклониться от выплаты 24 миллионов рублей

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении должностных полномочий, халатности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, с 2020 по 2023 год обвиняемая вносила ложные сведения в официальные документы, нарушая права алиментовзыскателей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 44 человека, которые своевременно и в полном объеме не получали денежные средства на содержание несовершеннолетних детей на общую сумму свыше 24 млн рублей.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.