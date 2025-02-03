Россияне установили рекорд потребления минтая

Россияне установили рекорд по потреблению минтая. Речь идёт о самом крупном за 20 с лишним лет показателе.

В ушедшем году потребление этого вида рыбы в стране в переводе на сырец превысило 4 кг на человека в год, рассказали РБК в Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Это случилось из-за роста поставок рыбы на внутренний рынок: добыты 1,99 млн т минтая, что стало самым большим уловом как минимум за 10 лет.

Минтай в советское время незаслуженно называли "кошачьей рыбой", в то время как эта диетическая рыба имеет право получить место в ресторанах, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков.