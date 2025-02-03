На территорию Липецкой области упали два авиационных боеприпаса

В Липецкой области нештатно сошли два авиационных боеприпаса, сообщается в Telegram-канале властей региона.

Один из боеприпасов упал в Елецком районе, другой — в Воловском муниципальном образовании, вдали от жилых домов. На месте происшествия работают взрывотехники.

Жителям, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса, будет выплачена компенсация.

1 февраля сообщалось, что в нескольких населенных пунктах Елецкого района Липецкой области произошли отключения электричества в результате падения отработавшей ступени ракетного комплекса.

В августе 2024 года беспилотники ВСУ атаковали Липецкую область – над регионом было перехвачено и уничтожено 19 БПЛА. Горожане слышали серию взрывов. На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание. Губернатор заявил о "детонации взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений". Был введен режим ЧС, власти эвакуировали жителей четырех населенных пунктов (более 400 домовладений).