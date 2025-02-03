Екатеринбуржец одолжил "Мерседес" у родственника и накатал штрафов на миллион

Житель Екатеринбурга взял у родственника "Мерседес 550 GL" и 547 раз нарушил правила ПДД. Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области, сумма задолженности составляет больше миллиона рублей.

Как выяснилось, владелец иномарки не имеет водительских прав, а потому одолжил машину своему родственнику. Тот же, считая, что раз автомобиль не его, то и ответственность за нее и штрафы нести не ему, не боялся нарушать правила дорожного движения. Чаще всего, это было превышение скорости. Всего накопилось больше полутысячи штрафов на сумму 650 тыс. рублей. Так как ни один штраф не был оплачен, мужчина задолжал 400 тыс. рублей исполнительского сбора в доход государства.

Собственник "Мерседеса" зарегистрирован в Таборинском районе, однако там автомобиль найти не удалось, из-за чего иномарка была объявлена в розыск. Затем сотрудники ГИБДД заметили машину на улице Белинского в Екатеринбурге, за рулем которой было также третье лицо.

Судебные приставы составили акт описи и ареста имущества в отношении автомобиля. "Мерседес" эвакуировали на специализированную автостоянку на ответственное хранение. Теперь, если задолженность не будет оплачена в срок, автомобиль передадут на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.