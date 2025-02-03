Пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Волгоградской области

Локальные возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Волгоградской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) удалось локализовать.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пишет ТАСС.



Также возникли кратковременные перепады напряжения в электросети. Сейчас энергоснабжение восстановлено.

Читайте также: В Волгоградской области после атаки ВСУ загорелся НПЗ

Всего за прошедшую ночь над регионами РФ уничтожили 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ).

Самое большое количество – 27 – над Ростовской областью. 25 БПЛА — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два - над Курской областями.