Срок продажи вторичного жилья увеличился более чем на треть

В России средний срок продажи вторичного жилья увеличился в ряде сегментах до 35%.

Как сообщил президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин, больше всего срок увеличился в Красноярске, Челябинске, Краснодаре, Самаре. Кроме того, в этих населенных пунктах регистрируется наибольшее падение спроса на недвижимость. Переоцененные квартиры долго не продаются вне зависимости от локации. Труднее всего продавать недвижимость в жилых комплексах с плохой транспортной доступностью, квартиры с нестандартной планировкой или неудачным расположением.

Также, мо словам эксперта, отпугивают покупателей и квартиры со сложными юридическими нюансами. По его данным, На вторичном рынке сохранится околонулевая динамика цен, с возможным снижением в отдельных локациях до 3–5%, сообщают "Известия".

Тем временем, растёт сумма первого взноса, который следует внести при оформлении ипотечного кредита в мегаполисе. Чтобы получить такой заём на "однушку", надо принести с собой от 53,7% до 77,4% стоимости жилья.