Авиабилеты в России могут подорожать из-за возможного внедрения налога на выбросы СО2

В России Минэнерго и Минтранс попросили авиаперевозчиков оценить готовность к переходу на биотопливо в рамках подготовки национального проекта по биоэкономике.

Авиакомпании интересовались зеленым топливом до 2022 года на фоне введения платежа на выбросы СО2 для полетов за границу. В настоящее время компании не видят в этом ни технической возможности, ни экономической целесообразности. Биотопливо дороже авиакеросина и в России не производится.

Некоторые перевозчики опасаются внедрения налога на выбросы СО2 в РФ, который повлияет на стоимость перелетов, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что в России могут ввести потолок цен на авиабилеты.