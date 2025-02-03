Госдума: рассрочка от 60 тысяч рублей будет учитываться в кредитной истории

В России регулирование рассрочки решено начать с 60 тыс. руб.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, информация о выдаче бесплатной рассрочки выше данной суммы будет передаваться в бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться в кредитной истории россиян. Также планируется ввести нормативы и требования Банка России к таким продуктам.

Согласно законопроекту, операторы сервисов будут обязаны передавать информацию о выдаче рассрочки в БКИ, если сумма покупки превысит 15 тыс. руб. Под регулирование будут подпадать сервисы, которые позволяют оплатить покупку частями.

Аксаков отметил, что решено начать с 60 тыс., однако затем порог будут поэтапно снижать, причем быстро. В результате цифру уменьшат до уровня в 15 тыс. рублей, но с учетом инфляции, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что реальные ставки по рассрочке могут достигать 60% годовых.