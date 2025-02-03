В JPMorgan оказались заморожены $2 млрд из России

В одном из крупнейших банков мира JPMorgan оказались заморожены $2 млрд из России.

Вскоре после начала спецоперации Россия перевела в Турцию более $5 млрд. Стороны договорились, что "Газпромбанк", который тогда не находился под санкциями, предоставит кредит на $9 млрд на строительство в Турции атомной электростанции "Аккую", которым занимается "Росатом", сообщает The Wall Street Journal.

Однако переводы, которые проходили через американские банки JPMorgan Chase и Citigroup, привлекли внимание Министерство юстиции США, где заподозрили, что Москва пытается обойти санкции. В результате американские власти заморозили некоторые банковские транзакции и $2 млрд "застряли" в JPMorgan.

По данным издания, в 2024 году американские прокуроры пытались конфисковать эти средства, но на последнем этапе администрация экс-президента США Джо Байдена заблокировала данное решение, поскольку Вашингтон не хотел портить отношения с Турцией.

В "Росатоме" заявили, что все деньги, выделенные на строительство АЭС, были потрачены на проект, оплату услуг подрядчиков и другие социальные и финансовые обязательства компании в Турции.