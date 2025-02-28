Трамп выгнал Зеленского после перепалки в Белом доме

Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что тот не готов к мирному урегулированию.

В Вашингтоне между президентами состоялся разговор на повышенных тонах, Зеленский часто перебивал Трампа и требовал поддержки, в итоге Трамп буквально отчитал Зеленского и попросил уехать. Украинский президент досрочно покинул Белый дом, совместная пресс-конференция была отменена.

Во время встречи Трамп заявил Зеленскому, что он не имеет права ничего диктовать Вашингтону по поводу завершения конфликта, и находится не в очень выгодной позиции.

"Я знаю, что вы не выигрываете", — заявил Трамп Зеленскому.

Также президент США отметил, что Украине придется идти на компромиссы в вопросе урегулирования конфликта с Россией, и США не хотели бы направлять на Украину много вооружений. Американский лидер сожалеет о вовлечении США в конфликт на Украине и чувствует за это ответственность.

Подписание сделки по редкоземельным металлам между США и Украиной было отменено.

Американский президент подвел итоги переговоров в своей соцсети Truth Social:

"Он проявил неуважение к США в дорогом для них Овальном кабинете. Зеленский может вернуться, когда будет готов к миру".