Трамп заявил, что стороны близки к завершению конфликта на Украине

Россия и Украина достаточно близки к достижению договоренности по мирному урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

"По-настоящему волнующий момент наступит, когда они прекратят стрельбу и мы заключим сделку по урегулированию украинского конфликта. И я думаю, что мы уже довольно близки к этому", - подчеркнул американский лидер в начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме. Его слова приводит ТАСС.

Также Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине. Он выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине отмечает РИА "Новости", и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.

Трамп подчеркнул, что Украина сама загнала себя в не очень хорошее положение, и отметил, что у Украины нет козырей в переговорах с США.

27 февраля на встрече Трампа и британского премьера Стармера президент США фактически отказал в военной поддержке Украины. Он считает, что сначала нужно добиться мирного урегулирования на Украине, а уже после этого обсуждать все вопросы, в том числе про отправку миротворцев.

А 24 февраля СМИ сообщали, что поездка президента Франции Эмманюэля Макрона к Дональду Трампу для получения конкретных обещаний насчет гарантий безопасности для Украины оказалась безуспешной.