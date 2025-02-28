Путин подписал закон о ратификации договора о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ опубликован на официальном портале публикования правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией был подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 6 декабря 2024 года в Минске. Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки и вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами.

Согласно документу, Москва и Минск будут считать вооруженное нападение на участника "Союзного государства" как агрессию против объединения в целом. Кроме того, участники соглашения могут применить российское ядерное оружие в случае, если в отношении одной из сторон проявляется агрессия с применением обычного оружия, которая создает "критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности".

Ранее российский лидер Владимир Путин и белорусский президент Александр Лукашенко договорились, что ракетный комплекс "Орешник" разместят в Белоруссии.