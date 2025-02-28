"Светло, лед хороший, зрителям видно отовсюду": болельщики о новой "УГМК-Арене" в Екатеринбурге

В соцсетях появились первые отзывы гостей новой "УГМК-Арены" в Екатеринбурге.

Напомним, болельщики уже сегодня смогли протестировать новую площадку, которая станет домом для хоккейного клуба "Автомобилист". В тестовой игре встречаются молодежные команды "Авто" и "Толпар".

В соцсетях поклонники игры с шайбой уже вовсю делятся своими впечатлениями от новой арены.

"Таких вместимых арен у нас не было, вторая после санкт-петербургской. Светло, лед, по мнению игроков, хороший. Зрителям видно отовсюду. Разве что с трех-четырех последних рядов смотреть пока непривычно, высоко! Но, думаю, привыкнут болельщики. Плюс – что в шаговой доступности остановки метро, трамвая, автобуса, троллейбуса", - пишет Алексей Козлов.

Другие болельщики, которые смогли посетить сегодняшний матч, также остались в восторге от новой ледовой арены.

Напомним, что в первом матче чемпионата КХЛ, который пройдет на льду "УГМК-Арены" вместимостью более 12 тысяч зрителей, сыграют местный "Автомобилист" и московский ЦСКА. Игра состоится 10 марта и начнется в 19:00 по уральскому времени. Официальная продажа билетов на матч-открытие стартует 7 марта.