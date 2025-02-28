Автобус влетел в остановку с людьми в Петербурге

Автобус въехал в остановку с людьми в Санкт-Петербурге. Предварительно, один человек погиб, еще один получил травмы, пишет Baza.

ДТП произошло на пересечении Варшавской улицы и Ленинского проспекта. По данным телеграм-канала, автобус столкнулся с несколькими автомобилями, в результате водитель потерял управление и влетел в остановку.

Shot пишет об одном погибшем и троих пострадавших.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Пострадала пассажирка: с многочисленными травмами она была доставлена в больницу.