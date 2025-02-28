28 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Северсталь" выступила против решения губернатора о запрете мигрантов работать на стройках

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов запретил мигрантам работать на стройках. Таким решением недовольны представители компании "Северсталь": могут возникнуть серьезные риски, пишет РБК.
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Мигрантам теперь запрещено привлекать к строительству и сносу зданий, монтажу промышленного оборудования, подготовке строительных площадок, а также отделочных работ, пишет издание.

Как отмечают в "Северстали", под угрозой окажутся десятки строительных проектов. Нововведение затруднит строительство комплекса по производству железорудных окатышей. Запуск комплекса нужен для исполнения федерального проекта "Чистый воздух" и снижения выбросов опасных загрязняющих веществ на 50%.

На 2025 году должны направить более 120 млрд рублей.

Также может быть разорван контракт с ключевым для "Северстали" китайским поставщиком оборудования. Из-за этого более 300 человек потеряют работу. Как рассказали в "Северстали", руководство много раз проводило переговоры с региональными властями и местными бизнесменами.

"Вместо конструктивного взаимодействия мы столкнулись с искажением фактов, манипуляцией и отказом исполнять даже достигнутые договоренности", – сказали в компании.

Конфликт между губернатором региона и основным бенефициаром "Северстали" Алексеем Мордашовым длится уже год. После назначения Филимонова главой области из региональной власти ушли ранее работавшие в "Северстали" вице-губернаторы и мэры.

Теги: северсталь, мигрант, филимонов


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