"Северсталь" выступила против решения губернатора о запрете мигрантов работать на стройках

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов запретил мигрантам работать на стройках. Таким решением недовольны представители компании "Северсталь": могут возникнуть серьезные риски, пишет РБК.

Мигрантам теперь запрещено привлекать к строительству и сносу зданий, монтажу промышленного оборудования, подготовке строительных площадок, а также отделочных работ, пишет издание.

Как отмечают в "Северстали", под угрозой окажутся десятки строительных проектов. Нововведение затруднит строительство комплекса по производству железорудных окатышей. Запуск комплекса нужен для исполнения федерального проекта "Чистый воздух" и снижения выбросов опасных загрязняющих веществ на 50%.

На 2025 году должны направить более 120 млрд рублей.

Также может быть разорван контракт с ключевым для "Северстали" китайским поставщиком оборудования. Из-за этого более 300 человек потеряют работу. Как рассказали в "Северстали", руководство много раз проводило переговоры с региональными властями и местными бизнесменами.

"Вместо конструктивного взаимодействия мы столкнулись с искажением фактов, манипуляцией и отказом исполнять даже достигнутые договоренности", – сказали в компании.

Конфликт между губернатором региона и основным бенефициаром "Северстали" Алексеем Мордашовым длится уже год. После назначения Филимонова главой области из региональной власти ушли ранее работавшие в "Северстали" вице-губернаторы и мэры.