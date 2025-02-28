На Вологодчине духовно-нравственным воспитанием молодёжи займутся "Опричники"

Термин "Опричнина" связан с правлением Ивана IV, прозванного Грозным (1530-84, царствовал в 1533-84 гг.).

Также организация ставит целью "укрепление общероссийской гражданской идентичности" среди жителей Вологодской области. Курировать АНО будет министерство молодёжной политики области.

Документ о создании АНО опубликован на портале правовой информации. В нём говорится, что "Опричники" займутся предоставлением услуг "по созданию условий для социального, культурного, интеллектуального, физического развития, формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодёжи".



