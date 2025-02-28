В Югре участникам СВО будут выплачивать по 100 тысяч рублей за каждую госнаграду

Участники специальной военной операции (СВО), проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, будут получать по 100 тыс. рублей за каждую врученную им государственную награду. Однократно данную выплату продолжат получать бойцы, отправившиеся для участия в СВО от военкомата Югры, но постоянно проживающие в другом регионе, сообщает ТАСС.

Ранее денежная выплата в размере 100 тыс. рублей при награждении участников СВО от Югры предоставлялась единоразово.

"Внести в приложение 2 к постановлению правительства Югры от 10 февраля 2023 года <…> следующие изменения: пункт 7.2 изложить в следующей редакции: денежная выплата при награждении предоставляется в размере 100 тыс. рублей при каждом получении государственной награды", - сказано в сообщении.

Отмечается, что выплата в размере 100 тыс. рублей будет однократно выплачиваться бойцам, имеющим гражданство РФ и место жительства за пределами Югры на территории России, заключившим контракт на участие в СВО от военкомата в Ханты-Мансийском автономном округе.