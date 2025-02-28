На Урале суд продлил арест обвиняемому в убийстве целителя "Колдуна"

На Среднем Урале суд продлил арест Андрею Овчинникову, обвиняемому в расправе над местным целителем.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, Овчинников обвиняется в убийстве жителя поселка Кедровка Алексея Суродеева, в определенных кругах известного по прозвищу "Колдун". Суродеев занимался целительством. По версии следствия, очередной сеанс народной медицины закончился ножевым ранением и "Колдун" погиб.

По подозрению был задержан Андрей Овчинников. Позже ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Под стражей он находится с 19 января.

Сегодня следователь вышел в суд с ходатайством о продлении меры пресечения. Березовский городской суд продлил арест фигуранта на три месяца – до 7 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Овчинникову грозит до 15 лет лишения свободы.