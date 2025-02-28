Прокуратура проверит сообщения об отказе госклиник проводить аборты в Вологодской области

В Вологодской области прокуратура начала проверку сообщений об отказе жительницам региона в проведении абортов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Информация об этом появилась в средствах массовой информации. Местные издания опубликовали историю многодетной матери, которая заявила, что ей отказали в аборте в больницах региона. Ей пришлось обращаться за услугой в Ярославскую область.

Ранее сообщалось, что на проблему обратил внимание глава фракции КПРФ в заксобрании Вологодской области Александр Морозов. Он направил обращение прокурору региона Андрею Тимошичеву с просьбой провести проверку. Скан обращения Морозов опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, в начале февраля губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что в регионе обсуждают полный запрет абортов, даже в частных клиниках.