В Будапеште решили отказаться от ЛГБТ*-парадов

В Будапеште больше не будут проходить ЛГБТ*-парады.

Возглавлявший "парады" американский посол покинул страну, и проводить подобные мероприятия больше не планируется, приводит "Газета.ру" заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сделанное в эфире радио Kossuth.

Речь идёт о дипломате Дэвиде Прессмане, открытом гее*, который покинул Венгрию в январе. Нового посла США пока не назначили.

"Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой, и оно не состоится", - сказал Орбан.

* "Международное общественное движение ЛГБТ" признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ