28 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на выплаты участникам СВО

Власти Хакасии сообщили о нехватке денег на выплаты участникам СВО, сообщает издание "Шанс. Регион".

Несколько дней назад стало известно о том, что вдовам приходится хоронить ушедших на специальную военную операцию мужей за свои деньги.

Председатель Верховного Совета республики Сергей Сокол назвал ситуацию вопиющей. "Ждем предложений правительства республики по корректировке бюджета, чтобы выделить эту статью отдельной строкой, - заявил он. - Будем сейчас думать, где ужиматься, где найти средства на компенсацию того, что составляет задолженность".

Ранее сообщалось, что участник СВО из уральского города почти целый год воевал бесплатно. Причиной стала бюрократическая ошибка. Выяснилось, что по бумагам бойца перевели из одной части в другую, а фактически оставили на прежнем месте. Поэтому он отсутствует в части, которая официально должна начислять ему довольствие, а находится там, где по документам его уже нет.

Также сообщалось о другом случае, когда банк списал в счет кредитных долгов все деньги с зарплатной карты бойца СВО. После того, как ситуацию предали огласке, средства военному вернули обратно.

Теги: хакасия, выплаты, участники сво


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