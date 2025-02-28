28 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Арены&quot;

Хоккейных болельщиков Екатеринбурга пригласили протестировать новую домашнюю арену "Автомобилиста"

"УГМК-Арена" предлагает хоккейным болельщикам уже сегодня протестировать новую площадку, которая станет домом для хоккейного клуба "Автомобилист". Тестовая игра, которую проведут молодежные команды "Авто" и "Толпар", начнется в 18.30. Открытие входных групп для зрителей – в 17.00.

"Стадион готовится к официальному открытию, и сегодня всем многочисленным службам арены и ХК "Автомобилист" предстоит проверить готовность этого грандиозного спортивного объекта к официальному открытию, которое состоится 10 марта. Большая команда специалистов работает над тем, чтобы выявить все недочеты и исправить их, чтобы наши земляки и гости Уральской столицы могли насладиться спортивным шоу по-настоящему!" – сообщает пресс-служба "УГМК-Арены".

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

Поскольку специалисты еще готовятся к открытию, то не все сервисы площадки будут запущены сегодня. Пока не работают музей хоккея, фудкорты на третьем этаже, ресторан "Арена", бизнес-клуб, а также одна из двух детских зон. Они будут открыты для посетителей только к 10 марта.

Организаторы тестового матча также предупредили, что внутри чаши арены сегодня могут быть перебои с сотовой связью. Работа над этой задачей активно ведется.

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

"Проверить реальную готовность "УГМК-Арены", а также работу всех ее служб невозможно без Вашей помощи. Мы будем рады обратной связи – пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и замечаниями, которые вы сочтете важными в ходже посещения тестового матча", – обратились к екатеринбуржцам в "УГМК-Арене".

Для этого специально был создан телеграм-бот @Homearena_test_bot, куда участники тестового матча могут отправить свои впечатления, замечания и предложения.

QR-код для перехода в telegram-канал "УГМК-Арены"(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

Теги: УГМК-Арена, Автомобилист, арена, хоккей


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