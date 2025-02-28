28 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Юристу, защищающей избитых на автомойке в Каменске-Уральском девушек, стали поступать угрозы

В офис к Юлии Майоровой - юристу, представляющей защиту одной из девушек, которых силой удерживали, пытали и избивали на автомойке в Каменске-Уральском, пришел неизвестный с угрозами. Об этом юрист рассказала в своих социальных сетях.

По ее словам, 27 февраля, пока она отсутствовала в городе, в офис пришел мужчина, стал хамить сотрудницам и угрожать. Общался матом, пытался найти Юлию и заявил, что она "представляет интересы какого-то нехорошего человека, стала работать не с тем, с кем надо". Одной из сотрудниц он намекнул, что может увезти ее куда-то в неизвестном направлении.

"Я ведь нашла того чудика, который ко мне в офис приходил. Местный он, каменский. Сейчас соберусь, поеду в полицию - заявление напишу, передам его данные, адрес, телефон, как его зовут. Если что, он отбывал. Пусть спросят у него, что ему надо было от меня, что он девок-то моих материл. Он пришел специально навести вот эту суету, чтобы мне передали", - рассказала сегодня Майорова в своем Telegram-канале.

В пресс-службе в МО МВД "Каменск-Уральский" рассказали, что данная информация зарегистрирована в органах внутренних дел в установленном законом порядке. Мужчину уже доставили в отдел полиции для разбирательства.

Юрист также сообщила, что в истории появился свидетель, который видел, как ее подзащитную силой заталкивали в машину. Он пообещал дать показания следователю.

Инцидент произошел вечером 3 января в помещении автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском. Трое парней обливали девушек ледяной водой и пеной для мойки машин, а также раздевали, обзывали и избивали, снимая все на видео. Утверждается, что так мучители мстили за нанесенную обиду и отвергнутые ухаживания, либо пытались взыскать некий долг. Обвинение в хулиганстве, похищении и понуждении к действиям сексуального характера предъявлено троим местным жителям, 2004, 2008 и 2007 годов рождения. Всех суд отправил под стражу.

Теги: Каменск-Уральский, пытка, избиение, подростки, девушка, юрист, угроза


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