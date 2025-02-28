В одном из округов Прикамья укрупнят населённые пункты
В Карагайском округе укрупняют населённые пункты. Решение приняли депутаты думы округа.
Деревни Рачево и Левино объединены с селом Нердва, а деревня Гудыри – с деревней Ярино. Основанием для объединения населенных пунктов послужили решения собрания жителей.
После подготовки законодательная инициатива об изменении административно-территориального устройства Карагайского округа будет направлена на рассмотрение краевого заксобрания, сообщает telegram-канал "На местах".