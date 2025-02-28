Бастрыкину доложат о расследовании дела, возбужденного после травли в уральской школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности сотрудников школы на Среднем Урале. Его возбудили после травли ученика.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Невьянска дети издеваются над мальчиком с особенностями развития. Утверждалось, что мать ребенка не раз обращалась к руководству школы, чтобы там приняли меры, но травля продолжалась. При этом отец пострадавшего мальчика является участником СВО.

После того, как история получила огласку, в ситуации стал разбираться Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".

Как сообщили Накануне.RU в СК России, известно, что руководство образовательного учреждения знало о данной ситуации, но не предпринимало мер по ее разрешению. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о ходе расследования. Также главе Следственного комитета будет доложено об уже установленных обстоятельствах.