Льдина с двумя сотнями рыбаков откололась на Сахалине

Почти 200 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине на Сахалине. Трещина составляет уже около метра. Как сообщает Telegram-канал AMUR MASH.

Любители рыбалки собрались в районе села Лесное.

"Дальше всё пошло по классике: припай оторвался и быстро поплыл прочь. Люди спасались с помощью саней, но получилось не у всех", - пишет канал.

Спасать людей спасатели МЧС планируют при помощи вертолёта и лодки на воздушной подушке.

Это не первый подобный случай в этом месяце. 12 февраля 139 человек также оказались на оторвавшейся льдине в Охотском море. Их эвакуировали спасатели МЧС: 31 специалист и 17 единиц техники. Часть рыбаков вернулась на берег со льдины благодаря удочкам, за которые их вытащили коллеги.