В Нефтеюганске восстанавливают учебный процесс в школах

В Нефтеюганске с 3 марта в школах и учреждениях дополнительного образования отменяют карантин. О возобновлении занятий в очном формате сообщил глава города Юрий Чекунов в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии города.

"Однако, при проведении организованных мероприятий, руководителям образовательных, спортивных и культурных учреждений Нефтеюганска рекомендовано придерживаться дополнительных профилактических мер, среди которых: строгое соблюдение масочного режима, разведение потоков людей с регулярным проведением влажной уборки и других дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, карантин в Нефтеюганске ввели с 15 февраля.

Также на дистант перевели учеников Югорска, Нягани, Сургута, Ханты-Мансийска.