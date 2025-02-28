28 Февраля 2025
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заслушал доклад главы Лиманского района

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заслушал доклад руководителя Лиманского района Константина Черникова о социально-экономической ситуации в муниципалитете и планах на предстоящий период. Об этом Игорь Бабушкин сообщил в своем телеграм-канале.

Константин Черников уже почти два года возглавляет район. За это время есть положительные изменения и успехи в решении накопившихся проблем. Муниципалитет – лидер по производству картофеля в регионе.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Во многом, именно благодаря лиманским фермерам Астраханская область занимает первое место в ЮФО и пятое в стране по выращиванию этого корнеплода. За год аграрии района получили более 80 млн рублей господдержки. В общем объем валовой продукции АПК здесь составил 6,37 млрд руб.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Крупнейшее предприятие района – порт Оля. Его грузооборот в прошлом году достиг 1 миллиона тонн, показав рост сразу на 75%. На территории Лиманского района создана портовая особая экономическая зона. Это стратегический объект для развития и наращивания потенциала МТК "Север – Юг".

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

В районе построена школа на 675 мест, ещё одна отремонтирована. Обновлена поликлиника, восстановлена работа ряда учреждений культуры и спорта, которые не функционировали из-за задолженности по коммунальным платежам. Благоустроено 5 общественных территорий, в планах на этот год – ещё 2. Построена ГТС, выполнена подкачка в истощенные водоемы. Модернизируется коммунальная инфраструктура.

"Обратил внимание главы на то, что муниципалитету нужно активнее участвовать в региональных и федеральных проектах, чтобы привлекать дополнительные средства в районный бюджет", – заключил Игорь Бабушкин.

Теги: картофель, урожай, Игорь Бабушкин


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