"АвтоВАЗ" представил интерьер Lada Iskra

"АвтоВАЗ" раскрыл дизайн и функциональные особенности салона новой LADA Iskra. Об этом сообщает официальный сайт производителя.

В компании отмечают, что новая модель создана с учетом предпочтений молодых клиентов. Сиденья LADA Iskra обладают анатомическим профилем. Длина седана — 4333 мм, высота — 1517 мм. Есть системы безопасной парковки и камера заднего вида. У нового авто багажник вместимостью 500 литров, у универсала — 480 литров.

Подробные технические характеристики, а также цены опубликуют дополнительно.

Напомним, на днях президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов пожаловался, что россияне неохотно покупают "Лады", на складах дилеров накопилось уже свыше 500 тысяч автомобилей, запасы "АвтоВАЗа" приблизились к сотне тысяч, при этом норма составляет 60 тысяч. По его словам, в этом году машины продаются хуже по сравнению с показателями прошлого года. Глава компании заявил, что нужно "что-то предпринять".