Югра и Ямал вошли в топ российских регионов по средней зарплате

Средняя зарплата по итогам 2024 года увеличилась во всех регионах России, при этом в 11 из них она превысила сто тысяч рублей, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

По всей стране показатель составил почти 88 тысяч рублей, что на 19% выше уровня годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тысяч рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тысячи рублей и Москве — 162 тысячи рублей.

Кроме того, средняя зарплата выше 100 тысяч рублей наблюдалась в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Камчатском крае и Якутии. В прошлом году в число этих регионов вошли Мурманская область и Санкт-Петербург.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в субъектах федерации, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.