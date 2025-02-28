"Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

"Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщает ФАС России.

С 28 февраля абоненты будут оплачивать связь по стандартным условиям тарифов.

Как отметили в ведомстве, устранены предпосылки для взимания дополнительной платы в Крыму, также операторам созданы экономические условия для ее отмены.

В августе 2024 года сообщалось, что ФАС возбудила дела на МТС, "Мегафон" и "Билайн" из-за тарифов в Крыму. Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и Севастополя, однако эти требования не были исполнены.