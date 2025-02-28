В Совфеде выдвинули условия для возвращения автоконцернов в Россию

Комитет Совета Федерации по экономической политике направил правительству письмо, в котором перечислены условия для возвращения в Россию иностранных автоконцернов, сообщают "Ведомости".

Так, предлагается, что иностранные концерны должны работать в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями при условии сохранения контроля российской стороной. При этом все разработки будут принадлежать этому совместному предприятию.

Кроме того, иностранные компании должны будут работать по общим правилам и требованиям, "без каких-либо льготных режимов".

Также условием для возвращения компании на российский рынок будет снятие санкций против России страной, в которой она зарегистрирована.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возврата в РФ, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, находится в приоритете.

По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, Россия будет рассматривать возвращение тех, "кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году". Он подчеркнул, что страна будет допускать на свой рынок тех, в ком заинтересована сама.

Как сообщалось, возвращение иностранных компаний из недружественных стран в Россию рынок может осуществляться только при условии получения разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям.