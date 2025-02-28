Более 5 млрд рублей направили на образование в Астраханской области за шесть лет

27 февраля под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева состоялось заседание правительства Астраханской области. В числе рассмотренных вопросов: итоги реализации нацпроекта "Образование", развитие спорта, результаты деятельности портового комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.



Министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак сообщила, что за период реализации нацпроекта "Образование" построили шесть школ на 3500 человек. Помимо этого, созданы 144 центра "Точка роста", 5 научных центров "Кванториум", 35 мастерских в организациях СПО, почти две тысячи мест для допобразования детей с ограниченными возможностями здоровья, отремонтированы 54 спортзала в сельских школах.

С 2019 года из федерального и регионального бюджетов на эти цели выделено более пяти миллиардов рублей. С начала 2025 года ведомство участвует в реализации двух новых нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья".

Министр физической культуры и спорта региона Нина Ивашкина информировала об итогах реализации госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" за прошлый год.

"Общий объем финансирования в 2024 году составил более 2,6 миллиардов рублей. По региональному проекту "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" направили один миллиард рублей, в том числе 734 миллиона из федерального бюджета", – пояснила Нина Ивашкина.

По словам министра, за это время в Астраханской области возведены два физкультурно-оздоровительных комплекса (ФОК) в городе Камызяке и селе Енотаевка, идет строительство ФОК в Харабалях. Для двух спортшкол приобрели специальное оборудование. Всего провели 523 спортивно-массовых мероприятий с общим охватом более 126 тысяч человек.

Кроме того, с 2019 по 2024 год в Приволжском, Камызякском, Икрянинском районах открыто пять ФОКОТов, созданы 11 спортплощадок в восьми муниципалитетах, модернизированы три футбольных поля. Реализация госпрограммы будет продолжена в 2025 году.

И.о. министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков представил доклад об итогах работы портового комплекса региона. Он сообщил, что за прошлый год через терминалы морских портов Астрахань и Оля перевалено 6,1 миллионов тонн грузов. Темп роста по сравнению с 2023 годом составил 137%. Основную номенклатуру грузов портового комплекса Астраханской области по итогам 2024 года (около 60% от общего объема грузов) составляет зерно – рост на 54%.

Михаил Кабаков обратил внимание на то, что в декабре 2024 года Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС. В январе текущего года завершены согласительные процедуры по соглашению о свободной торговле с Ираном. После завершения аналогичных процедур с Иранской стороны соглашение должно полноценно заработать. Это позволит значительно нарастить грузооборот между Россией и Ираном.