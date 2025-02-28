28 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

В ВСУ 54-летнего больного забили до смерти

В воинской части Нежина (Черниговская область) мобилизованного психически больного полтавчанина забили до смерти. Об этом сообщает издание "Полтавщина".
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Мать убитого 54-летнего Олега Кравченко заявила, что сын имел психическое заболевание и изначально не был годен к военной службе. А сестра подчеркивает, что у него был диагноз "маниакальный психоз" и его вообще обязаны были снять с военного учета. Это закреплено в нормативных актах украинского министерства обороны.

В начале 2022 года он сам хотел пойти на фронт, но ему тогда отказали, сославшись на его болезнь. А уже в июле 2024 года, когда у ВСУ начались проблемы с личным составом, его вдруг признали годным даже без медосмотра. В украинской армии над ним издевались, незадолго до смерти он звонил и рассказал, что ему отбили селезёнку и выбили зубы. Вскоре ему стало плохо, его отвезли в больницу, но сделать ничего не смогли. От перенесенных побоев он скончался.

В Полтавском областном ТЦК (военкомате) подтвердили факт мобилизации, но обвинили самого погибшего в том, что он не прошел медкомиссию, чтобы подтвердить свою болезнь.

Такие случаи на Украине происходят регулярно. Военкомы мобилизуют всех подряд, выполняя жесткий план. Киевский художник Евгений Барабан заявил, что к мобилизованным относятся как к скоту.

Недавно главком ВСУ Сырский заявил, что мобилизация не покрывает потребности ВСУ в живой силе.

Теги: всу, украина, побои


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