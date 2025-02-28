Трамп заявил, что предстоят переговоры о возвращении территорий Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении территорий Украине. Об этом он сообщил на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером.

"Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно", - сказал Трамп.

Во время пресс-конференции президент США предложил журналисту самому попробовать вернуть территории, вошедшие в состав России, намекая, что сделать это будет не так просто.

Ранее в МИД РФ заявили, что Трамп понимает, что требовать территориальных уступок на Украине со стороны РФ практически невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Донбасс и Новороссия стали субъектами России. Они записаны в Конституции и являются неотъемлемой частью страны. Так он прокомментировал заявления президента США по поводу территорий и его обещания вернуть Киеву как можно больше земель.