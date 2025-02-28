28 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России Пермский край Удмуртская Республика
Фото: Накануне.RU

"Побывала в нескольких городах": стало известно, что произошло с пропавшей на Урале студенткой

В полиции и Следственном комитете рассказали некоторые подробности исчезновения студентки на Среднем Урале. Силовики выяснили, что девушка стала жертвой мошенников.

Напомним, 24 февраля пропала 17-летняя жительница Полевского Виктория – студентка одного из техникумов. В тот день она ушла на учебу, после чего перестала выходить на связь. Сегодня стало известно, что Викторию нашли живой.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту исчезновения студентки возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Были допрошены родственники пропавшей, ее знакомые и представители образовательного учреждения. По месту проживания девушки и месту ее учебы следователями были изъяты и проанализированы видео с камер наблюдения.

В результате масштабных поисковых мероприятий, в которых участвовали полицейские и волонтеры поисковых отрядов, вечером 27 февраля пропавшую свердловчанку нашли в другом регионе России.

"В настоящее время несовершеннолетняя доставляется в Свердловскую область для проведения с ней необходимых мероприятий в рамках расследования. По предварительным данным, преступлений против личности несовершеннолетней не совершалось", - заявили в СК.

Розыск 17-летней студентки в Полевском(2025)|Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, девушку обнаружили полицейские в здании одного из торговых центров под Ижевском. Сейчас оперуполномоченные везут ее домой для официального опроса и передачи родителям. Оказалось, что студентке угрожали мошенники.

"С момента таинственного исчезновения Виктория побывала в нескольких городах, в том числе Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Кунгуре Пермского края, непосредственно в Перми и на территории Удмуртии. По всем субъектам она передвигалась на такси. Студентка вынуждена была "путешествовать", так как злоумышленники грозили весьма серьезными печальными последствиями", - отметил полковник Горелых.

По его словам, благодаря работе МВД и СКР, аферистам не удалось сделать жертвами родителей девушки.

"Однако этот случай должен для всех взрослых и несовершеннолетних послужить примером, как нужно себя вести, чтобы не оказаться в похожей криминальной ситуации. Проще говоря, вышли на вас неизвестные по телефону или в мессенджерах – кем бы они ни представлялись, либо кладите трубку, прекращая общение, либо обращайтесь за помощью по линии "02". К большому сожалению, многие не прислушиваются к этому простому совету сыщиков, напрасно надеясь, что такая беда их не коснется. Только за январь 2025 года свердловчане добровольно "спонсировали" различного рода мошенников на сумму 339 млн рублей", - добавил Валерий Горелых.

Как уточнили в СК, проведение следственных действий по установлению всех обстоятельств продолжается. В ведомстве намерены дать ситуации правовую оценку.

Теги: студентка, розыск, мошенники, полиция, СК


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Ранее 28.02.2025 07:51 Мск 17-летнюю Викторию из свердловского города Полевского нашли живой
Ранее 25.02.2025 11:50 Мск Ушла на учебу и не вернулась: на Среднем Урале пропала 17-летняя студентка

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