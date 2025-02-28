Югорчанам, получившим счета за электричество на 50 тысяч рублей, сделают перерасчет

Перерасчет по новым тарифам на электричество коснется 7 тысяч жителей Югры, заявил спикер окружной думы Борис Хохряков. В марте для них произведут перерасчет платежей за январь и февраль. Информация опубликована официальном Telegram-канале югорских властей, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Правительство РФ поддержало предложение главы региона и новым постановлением ввело для таких граждан сезонный повышающий коэффициент 1,8 к максимальному значению потребления электроэнергии, который будет действовать в течение всего отопительного сезона.

Пересмотреть тарифы было решено после многочисленных жалоб югорчан на огромные счета за свет. У некоторых жителей они превышали 50 тысяч рублей. Перерасчет компенсации расходов на оплату электроэнергии за январь и февраль будет производиться в беззаявительном порядке. Если потребуется возврат средств, то гражданам будет необходимо подать заявление в ресурсоснабжающую организацию.

Впрочем, несмотря на то, что цена снизится, суммы в платежках для многих по прежнему останутся неподъемными. Как сообщает "Муксун", жители дачных кооперативов уже отреагировали на заявление. По их словам, у некоторых объем потребления составляет около 9000 кВт в месяц. И с учетом новых диапазонов все равно платить придется порядка 30 тысяч рублей.

Югорчане также возмущены, что !юг снова прировняли к северу". К слову, в Севастополе местные власти также до 1 марта скорректируют диапазоны потребления электроэнергии с применением сезонного коэффициента до 1,8.