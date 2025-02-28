Удерживал позиции 81 день. Свердловскому участнику СВО хотят присвоить звание Героя России

Жителю Режевского района Свердловской области Вадиму Тумасову хотят присвоить звание Героя России и вручить государственную награду "Золотая Звезда". Свердловчанин больше 80 дней удерживал позиции под огнем врага, несмотря на то, что сам был ранен.

Уралец проходит службу в добровольческом подразделении БАРС-6 "Форштадт" Оренбургского казачьего войска. В октябре 2024 года он, как командир роты, организовал прорыв штурмовой группы на белогоровском направлении. На протяжении 81 дня Тумасов удерживал позиции под огнем противника, из которых семь были в одиночку. Все это время уралец успешно отражал атаки врага, несмотря на полученные ранения.



Благодаря свердловчанину, был сохранен плацдарм для дальнейшего наступления российской армии. Сейчас Вадим Тумасов находится в госпитале. Командование рекомендовало наградить его государственной наградой "Золотая Звезда" и присвоить ему звание Герой России.