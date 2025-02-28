Свердловский облсуд рассмотрит еще одно дело о реабилитации нацизма

На Среднем Урале суд рассмотрит еще одно дело о реабилитации нацизма.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался молодой человек 2005 года рождения. В 2023 году уралец, которому тогда еще не было 18 лет, в одной из соцсетей в открытом публичном сообществе разместил комментарии и изображения, оправдывающие идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Свердловский областной суд.

Напомним, недавно там был вынесен приговор жительнице Нижнего Тагила, которую признали виновной в реабилитации нацизма – публичном осквернении символа воинской славы России. Решение суда оказалось довольно мягким, после чего приговор был обжалован прокуратурой.