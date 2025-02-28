Дело о турбинах: с компании Мордашова взыскали неустойку в полмиллиарда рублей

С "Силовых машин" Алексея Мордашова суд взыскал крупную неустойку – 514 млн руб. Причина – задержка поставки оборудования по программе модернизации старых ТЭС. Турбина предназначалась для Пермской ГРЭС "Интер РАО".

Решение принял Арбитражный суд Москвы. Как сказано в решении суда, "Силовые машины" должны были поставить "Интер РАО" оборудование к 1 ноября 2021 г., но позже сдвинули срок до 13 января 2023 г. Речь идёт о турбине мощностью 850 МВт для Пермской ГРЭС, четвертой крупнейшей теплоэлектростанции в России.

Причиной задержки "Силовые машины" назвали ограничения на производстве во время пандемии, из-за чего субподрядчики не поставили литые заготовки в срок, пишет "Ъ".

Напомним, что это не единственная задержка поставок турбин со стороны "Силовых машин". Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов недавно заявлял, что срыв сроков поставок паровых турбин от "Силовых машин" в среднем достиг двух лет и привел к задержке ввода 2 ГВт мощностей. Из-за этого, в частности, не может получить оборудование одна из крупнейших электростанций Юга России – Новочеркасская ГРЭС.