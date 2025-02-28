Моор на встрече с депутатом Госдумы и замминистра труда обсудил трудоустройство ветеранов СВО

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым и замминистра труда Андреем Пудовым. О встрече глава региона сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"На рабочей встрече с председателем комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Евгеньевичем Ниловым и заместителем министра труда и социальной защиты РФ Андреем Николаевичем Пудовым обсудили актуальную для всей страны тему – адаптацию и трудоустройство участников специальной военной операции", - сообщил губернатор.

По словам Александра Моора, выездное заседание думского комитета по этому вопросу пройдет в Тюмени.

"Поделимся накопленным в нашем регионе опытом, обсудим новые подходы. Поддержка участников СВО – важнейшая задача всех ветвей власти", - подчеркнул Моор.

Отметим, что для оказания адресной помощи участникам и ветеранам СВО, а также их семьям в регионе функционирует филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники отечества". Он работает в Тюмени по адресу пер. Приисковый, д.12.

Фонд призван оказывать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки участникам СВО, включая: медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство.

В фонде осуществляется персональное социальное сопровождение граждан. В филиале фонда ведут прием, в том числе представители центра занятости.