В Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ

У населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ. Еще два взяты в плен. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Уточняется, что разведгруппа принадлежала 47-й отдельной мехбригаде ВСУ.

Об освобождении Никольского в Курской области Минобороны сообщило 27 февраля. Хутор расположен в Суджанском районе.

На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. По его словам, "наступление российских войск идет на всех направлениях".