Умер 10 чемпион мира по шахматам Спасский

10-ый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер в Москве. Ему было 88 лет.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, заявили в Федерации шахмат России.

Борис Спасский родился 30 января 1937 г. в Ленинграде. Шахматный талант проявился у него очень рано: Борис был самым юным в СССР перворазрядником, в 16 лет стал международным мастером, в 18 – чемпионом мира среди юношей, а в 19 лет, в 1956 г., выступал в турнире претендентов в Амстердаме. Тогда это было рекордное достижение – правда, три года спустя его сумел превзойти Бобби Фишер, будущий исторический соперник Спасского.

Борис Спасский – заслуженный мастер спорта СССР (1965), двукратный чемпион СССР (1961, 1973), шестикратный олимпийский чемпион по шахматам в составе сборной СССР.

Его имя носит шахматная школа в городе Сатка (Челябинская область).