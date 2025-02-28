28 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Власти задумались над созданием профилей россиян до 35 лет

На "Госуслугах" создается "Цифровое портфолио обучающегося".

Как сообщил представитель аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко, сервис, запуск которого планируется в третьем квартале 2025 года, позволит загрузить и использовать для получения услуг сведения о документах об образовании, достижениях в ходе обучения, сведения о мероприятиях, в которых принял участие обучающийся, о дополнительном образовании, о пройденной профориентационной диагностике на платформе "Билет в будущее", об интересах и навыках.

Сначала сведения будут получать только из государственных и муниципальных учреждений, однако ведется проработка вопроса включения информации и от частных компаний. Благодаря объединению данных на одной платформе, власти смогут давать обучающемуся индивидуальные рекомендации, а тот — самостоятельно развивать свой профиль. Например, если у ребенка есть достижения в спорте по футболу, в услуге на летний отдых детей родитель сможет получить рекомендации системы лагерей, в которых есть уклон на спортивные мероприятия по футболу.

Заполнение портфолио на "Госуслугах" — добровольная опция, обязанности загружать сведения в личный кабинет не будет. В будущем портфолио учащегося может быть расширено. Предполагается, что сервисом смогут пользоваться россияне до 35 лет: он позволит загружать сведения, касающиеся учебы или потенциального устройства на работу. Профиль будет формироваться автоматически при первом обращении за подобной услугой. Обсуждается вопрос о возможности проактивного предложения работы молодым людям, которая будет соответствовать их цифровому профилю. При хранении данных, как и с портфолио учащегося, будет использоваться децентрализованная модель, сообщает РБК.

Теги: Госуслуги, обрзование, россияне


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