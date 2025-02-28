Охране в аэропортах выдадут пистолеты и каски

Министерство транспорта России расширяет перечень вооружения и обмундирования сил транспортной безопасности.

В настоящее время сотрудникам полагаются резиновые дубинки, электрошокеры, искровые разрядники, короткоствольное оружие, бронежилеты и прочее.

Инициатива позволит дооснастить сотрудников защитными касками, средствами принудительной остановки транспорта, а ведущих наблюдение на периметре охраняемой территории — длинноствольными ружьями, которыми ранее вооружали группы быстрого реагирования.

В комплекте к каждому ружью положено по 50 патронов неснижаемого запаса и 200 — на учебную стрельбу в год. Также добавятся механические распылители, аэрозольные устройства со слезоточивыми или раздражающими веществами. Также в документе регламентируется применение средств против беспилотников.

Сейчас пистолетами вооружаются только сотрудники, обеспечивающие пропускной режим на охраняемых объектах, сообщают "Известия".