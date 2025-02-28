Буйнов заявил, что окажет помощь пострадавшей при ДТП женщине

Пострадавшей во время аварии с участием автомобиля исполнителя Александра Буйнова женщине будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка.

Об этом певец заявил на своей странице в Telegram. Он принес извинения пострадавшей, а также поблагодарил сотрудников ГИБДД и медицинских работников, которые работали на месте ДТП.

Ранее стало известно, что родственники женщины, которую сбил Буйнов, требуют проверить его анализы крови. Артист проходит курс лечения от онкологии. Лекарства могут вводить его в состояние, при котором нельзя управлять машиной.