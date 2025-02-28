Трамп исключил вступление Киева в НАТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вступления Украины в Североатлантический альянс не произойдет.

Об этом он заявил на встрече с главой правительства Великобритании Киром Стармером.

"Этого попросту не произойдет", - указал президент США. Так он отреагировал на вопрос журналистов о перспективах вступления Украины в НАТО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир или Украину возьмут в НАТО.