Костромской проект клубов выходного дня признан лучшей российской практикой

По инициативе губернатора Костромской области Сергея Ситникова регион одним из первых в стране разработал и внедрил комплексную программу поддержки участников СВО. Одно из направлений программы - организация клубов выходного дня.

Этот проект направлен на социализацию участников специальной военной операции через организованный совместный отдых с семьей. Кроме того, организуются юридические, психологические и медицинские консультации, беседы с сотрудниками фонда «Защитники Отечества», представителями центров занятости населения. Для детей проводят творческие и спортивные мероприятия, показы театральных представлений, мастер-классы и кружки.

Семейный досуг организуют на базе костромских санаториев и загородных оздоровительных центров. Большое внимание на семейных встречах уделяется общению. При этом программа рассчитана таим образом, чтобы интересно было всем – и детям разного возраста, и родителям.

Участники клуба выходного дня отмечают, что такое внимание со стороны администрации региона, организация подобных выездов для них очень важны. Проводимые мероприятия позволяют отвлечься от бытовых дел, морально отдохнуть и с пользой провести время вместе.

С начала реализации программы отдыха для участников спецоперации в ней приняли участие более 4,7 тысяч человек.

Фонд «Защитники Отечества» включил костромской проект клубов выходного дня в перечень лучших российских практик. Об этом сообщила председатель фонда Анна Цивилева на еженедельном совещании с филиалами фонда.

В ходе совещания о реализации клубов выходного дня рассказал руководитель костромского подразделения фонда Александр Дубов.